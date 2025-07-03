Радио «Судного дня» передало два загадочных сообщения

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала два новых загадочных сообщения. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи», занимающийся мониторингом активности станции.
По данным мониторинга, в 10:45 по московскому времени прозвучало слово «ГОЛОДИКАРЬ», а в 11:39 — «ПАСТИЛКА». Накануне УВБ-76 также передала три новых слова — «умелец», «иракотис» и «набоблин».
Напомним, Соединенные Штаты приостановили все поставки вооружений, в том числе боеприпасов и комплектующих, на Украину. Украинские власти утверждают, что поставки американского оружия полностью прекращены, включая передачу снарядов и запасных частей. В то же время представители США опровергают эти заявления и подчеркивают, что речь идет о временном пересмотре и общей проверке процесса поставок.
УВБ-76 работает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. В обычном режиме станция транслирует характерный монотонный звуковой сигнал, за что и получила прозвище «жужжалка». В отдельные моменты эфир прерывается короткими голосовыми сообщениями, чаще всего состоящими из бессмысленных, на первый взгляд, слов или наборов букв и цифр.
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