{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
18:44  09 мая 2017 0

Минобороны назвало ложью сообщение о казни в Сирии российского офицера

Мужчина на видео назвался почему-то полковником российской армииФото: скриншот с youtube.com

Министерство обороны опровергло сообщения о якобы казни российского полковника боевиками на территории Сирии. Военное ведомство РФ назвало вбросом появившуюся в СМИ информацию.

«Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — цитирует RT представителя военного ведомства.

В Министерстве обороны считают, что средства массовой информации часто тиражируют информационные вбросы международных террористических группировок.

Ранее было опубликовано видео, на котором боевик ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) отрезает голову якобы полковнику российской армии Евгению Петренко. Страшные кадры первым опубликовало издание SITE Intel Group. После появления видео Минобороны сразу же организовало проверку информации.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров