11:57 10 мая 2017 15

Елена Чигина просит всех прийти и поддержать ее сына на оглашении вердикта суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мама блогера Соколовского Елена Чигина просит поддержать своего сына Руслана во время приговора. Об этом она сама заявила в ходе акции в защиту политзаключенных, которая прошла в Екатеринбурге в праздники. Видеоролик с акции накануне выложил на своем сайте адвокат блогера Алексей Бушмаков.

«Я мама Руслана Соколовского. Прошу прийти и поддержать Руслана на суд, который состоится 11 числа, в 11 часов», — говорит Елена в видеоролике. Рядом с ней в кадре Виктор Норкин, окончивший духовную семинарию и выступивший суде по делу Соколовского в защиту блогера, чем заслужил проклятия и угрозы представителей РПЦ. «Как верующие могут оскорбиться, если они православные и должны любить даже врагов», — говорит другая участница акции в защиту политзаключенных.

Руслан Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). Гособвинение запросило для него 3,5 года реального лишения свободы. Приговор блогеру будет озвучен 11 мая, в 11 часов, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.