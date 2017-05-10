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10 мая 2017
11:57  10 мая 2017 15

Накануне приговора мать блогера Соколовского выступила с эмоциональным заявлением. ВИДЕО

Прения по делу Соколовского. Екатеринбург
Елена Чигина просит всех прийти и поддержать ее сына на оглашении вердикта судаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Мама блогера Соколовского Елена Чигина просит поддержать своего сына Руслана во время приговора. Об этом она сама заявила в ходе акции в защиту политзаключенных, которая прошла в Екатеринбурге в праздники. Видеоролик с акции накануне выложил на своем сайте адвокат блогера Алексей Бушмаков.

«Я мама Руслана Соколовского. Прошу прийти и поддержать Руслана на суд, который состоится 11 числа, в 11 часов», — говорит Елена в видеоролике. Рядом с ней в кадре Виктор Норкин, окончивший духовную семинарию и выступивший суде по делу Соколовского в защиту блогера, чем заслужил проклятия и угрозы представителей РПЦ. «Как верующие могут оскорбиться, если они православные и должны любить даже врагов», — говорит другая участница акции в защиту политзаключенных.

Руслан Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). Гособвинение запросило для него 3,5 года реального лишения свободы. Приговор блогеру будет озвучен 11 мая, в 11 часов, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Андрей Гусельников
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