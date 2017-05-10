23:16 10 мая 2017 0

США сохранит антироссийские санкции Фото: depositphotos.com © URA.RU

США сохранит санкции против России. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. В заявлении госдепартамента США говорится, что данная тема обсуждалась в ходе встречи дипломатов.

Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели», — заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, которую цитирует РЕН ТВ.

В американском ведомстве также заявили о продолжении дискуссии по урегулированию двухсторонних конфликтов, добавляет информагентство Nation News.

Между тем Сергей Лавров после переговоров с американским президентам заявил журналистам, что тема санкций не обсуждалась. «Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», — цитировала заявление Лаврова «Газета.Ru».

Вопрос о санкциях против России на Западе связывают с выполнением минских соглашений, хотя Россия не раз заявляла, что не является конфликтующей стороной в Донбассе.