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16 мая 2017
15 мая 2017
07:56  16 мая 2017 0

Минэкономики отчиталось за ЦБ о «чрезмерном» снижении инфляции

Демонстрация Челябинск, инфляция
ЦБ удалось приструнить инфляциюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Минэкономики заявил о формальном достижении цели Банка России по инфляции в 4%, опередив тем самым и Банк России, и Росстат. В ЦБ к оптимистичным прогнозам министерства отнеслись с осторожностью.

«По нашим оценкам, инфляция уже достигла 4% по состоянию на 15 мая», — сообщается в бюллетене Минэкономики (МЭР) «Инфляционная картина», который был выпущен накануне днем. Как пишет «Коммерсант», В ЦБ отрицать утверждение МЭР не стали, уточнив лишь, что целевой показатель по инфляции в России «почти достигнут», но произошло это в основном за счет временных факторов, которые могут развернуться в обратную сторону.

Как заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, четыре пятых регионов России уже живут в условиях низкой инфляции. По словам представителя ЦБ, «оттащить» инфляцию от таргета в 4% может изменившаяся динамика курса рубля, инфляционные ожидания и ситуация на внутреннем продовольственном рынке. Хороша досрочная победа над инфляцией или опасна — единого мнения у правительства и ЦБ нет.

В МЭР и Минфине высказали предположение о снижении уровня инфляции существенно ниже таргета — до 2,9% к концу 2017 года «при сохранении текущего курса рубля». В ЦБ в свою очередь считают, что нельзя допустить снижение годового индекса потребительских цен ниже 3% год к году, иначе придется досрочно снижать ключевую ставку.

Белый дом давно спорит о курсе рубля. С точки зрения ЦБ, плавающий курс рубля без вмешательства в курсообразование — основной механизм достижения равновесия в экономике и условие органического роста ВВП. В министерствах экономического блока полагают, что в настоящее время укрепление реального обменного курса рубля — результат стечения обстоятельств и в дальнейшем оно сменится его плавным ослаблением до 2019 года.

Сомнения в том, что более быстрое снижение ЦБ ключевой ставки летом 2017 года приведет к росту промпроизводства высказывались неоднократно, подтверждением тому может стать снижение ЦБ ставки осенью 2016 года, которое не оказало видимого влияния и на курс рубля.

Нина Калинина
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