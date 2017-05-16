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Главные новости Челябинской области
12:25  16 мая 2017 0

Челябинским главам представили новых коллег. ФОТО

Пресс-конференция Дубровского. Челябинск, дубровский борис
"Пополнение" отрекомендовал губернатор Борис ДубровскийФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Новые руководители Каслинского района и ЗАТО Снежинск впервые появились на публике, предает корреспондент «URA.RU». 16 мая на областном аппаратном совещании их представил руководителям других муниципалитетов губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Игорь Сапрыкин был избран главой Снежинска после ликвидации в ЗАТО двуглавой системы управления. Ранее он занимал пост сити-менеджера города и после конкурса получил 16 из 23 голосов депутатов.

51-летний бизнесмен Игорь Колышев возглавил Каслинский район после того, как там последовательно ушли в отставку глава района Александр Грачев и его оппонент, глава города Касли Юрий Скулыбердин. С избранием Колышева связывают надежды на ликвидацию кризиса власти в проблемном муниципалитете.

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Игорю Колышеву придется передать в управление солидный бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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