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17 мая 2017
12:01  17 мая 2017 15

В России запретят фильмы и телепередачи, где употребляют алкоголь

Открытая лицензия на 24.07.2015. Телевидение., телевизор, ретро
Из ТВ-программ и фильмов исключат демонстрацию алкогольных напитковФото: Pixabay

Транслировать по телевизору процесс употребления алкоголя предлагают лишь с 6 часов утра до 23 часов вечера. С инициативой вышли сотрудники Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП).

Как рассказал RT руководитель ЦРНАП Павел Шапкин, демонстрация спиртных напитков в программах и художественных произведениях на телевидении является скрытой рекламой и пропагандирует неправильный образ жизни, сообщает RT.

Шапкин сообщил, что его ведомство готовит поправки в закон о СМИ, которые предполагают введение запрета на демонстрацию употребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах с 6 до 23 часов местного времени.

В Госдуме и Общественной палате заявили о готовности поддержать инициативу ЦРНАП.

Нина Калинина
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