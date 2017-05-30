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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:10  30 мая 2017 1

«Покаруселят в последний раз». Свердловские депутаты не отменят открепительные на губернаторских выборах

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, выборы, голосование, урна, избиратель
Эксперты уверены, что на выборах-2017 махинации с удостоверениями будут не актуальныФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Свердловский облизбирком исполнит требование нового федерального закона об отмене использования открепительных удостоверений только после окончания губернаторских выборов.

Как сообщили «URA.RU» в комиссии, у нее не хватает времени для внесения соответствующего законопроекта в Заксобрание — 6 июня областной парламент назначит дату выборов губернатора по пока действующим правилам. «Участники выборов успеют покаруселить в последний раз», — прогнозирует представитель избиркома.

Действующее областное законодательство позволяет любому избирателю получить открепительное удостоверение и проголосовать по нему в любой точке региона. Кандидаты в депутаты Заксобрания часто злоупотребляли этой нормой закона. Они устраивали подвоз живущих в других округах в свой округ, получая за счет этого дополнительные голоса. В частности, в применении этой технологии подозревали депутата Заксобрания Армена Карапетяна. Политтехнологи также вспоминают многочисленные случаи, когда гражданин сначала голосовал на избирательном участке по месту жительства, а затем по открепительному удостоверению — на другом избирательном участке.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин уверен, что на предстоящих губернаторских выборах манипуляции с открепительными удостоверениями будут не актуальными: «В этом нет острой потребности. Помимо этого, за ходом выборов будут следить как внутренние, так и внешние наблюдатели».

Константин Джултаев
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