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09:58  07 июня 2017 0

В Екатеринбурге скончался авторитет из команды Тимура Свердловского

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, ноги, мертвец
Погибший Игорь Лучанкин имел судимости еще с советских временФото: depositphotos.com © URA.RU

Авторитетный екатеринбуржец Игорь Лучанкин умер в ночь с пятого на шестое июня. По словам источника «URA.RU», смерть авторитета носила некриминальный характер: «Он скончался после продолжительной болезни». Известно, что у авторитета было серьезно подорвано здоровье из-за продолжительного употребления наркотиков.

«Это был авторитетный человек старой формации. Сейчас таких по пальцам можно пересчитать, — рассказывает источник „URA.RU“. — Он был близок к вору в законе Тимуру Свердловскому (Темури Мирзоев). Люди ездили к нему со всей области, для решения своих вопросов. К его мнению прислушивались и в Москве. Часто его туда приглашали. Но сам он отошел от каких-то серьезных дел».

Смерть Лучанкина не отразится на криминальной обстановке в Екатеринбурге. «Он хоть и имел авторитет в определенных кругах, но не влиял на криминальную составляющую», — объясняет информированный инсайдер.

Похороны авторитета назначены на 9 июня. Планируется, что они пройдут в Екатеринбурге.

Дмитрий Антоненков
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