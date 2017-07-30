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30 июля 2017
29 июля 2017
08:07  30 июля 2017 0

ГИБДД незаконно оштрафовала водителей на миллионы рублей

Клипарт. Ноябрь. Часть I, охрана, камера наблюдения, безопасность, большой брат
Нарушения, поступающие с камер видеофиксации, никто не проверяет, уверяют общественникиФото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проверки работы Госавтоинспекции Счетная палата выявила тысячи ошибочных штрафов. Большую часть из них — 588,4 тысяч — отменили суды.

Большинство ошибочных штрафов, как выяснили аудиторы, выписывают по материалам с автоматических камер фиксации нарушений. В 2015—2016 годах ГИБДД вынесла 162,4 млн штрафных постановлений на сумму 146,9 млрд рублей, из них исполнено 73% (на 118 млрд рублей), приводит данные Счетной палаты «Коммерсант».

Аудиторы выявили нарушения, которые сотрудники госавтоинспекции допустили в ходе передачи данных в Федеральное казначейство. Проверяющие отметили, что из-за этого автовладельцы, получившие на руки постановление о штрафах, не смогли воспользоваться 50% скидкой при оплате штрафов. Кроме того, претензии предъявлены и к платежным системам «Яндекс.Деньги», «QIWI Банк», «Монета.ру». Аудиторы установили, что компании «массово» не вносили сведения об оплате штрафов.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в разговоре с «Авторадио» предположил, что с инспекторов не требуют соблюдать все формальности при оформлении штрафов с камер фото и видео-фиксации. «Сейчас принято не просто штамповать штрафы, а штамповать их тысячами: то есть инспектор берёт пакет штрафов и их все одобряет», — отмечает активист.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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