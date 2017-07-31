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Главные новости Свердловской области
09:04  31 июля 2017 0

На Урале нашли заброшенный памятник легендарному разведчику Кузнецову. ФОТО

Николай Кузнецов разведчик памятник
Он оказался в плачевном состоянииФото: Вадим Шипицын

В окрестностях Екатеринбурга поисковики отыскали памятник легендарному уральскому разведчику Николаю Кузнецову. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель добровольческого отряда «Золотая Звезда» Вадим Шипицын. Монумент находился на территории заброшенного пионерского лагеря имени Кузнецова в окрестностях поселка Красный Адуй (Верхнепышминский городской округ).

«В советские годы пошлом лагерь стоял на балансе машиностроительного гиганта — завода „Уралмаш“ (УЗТМ), а после развала СССР оказался заброшен, — рассказал руководитель „Золотой Звезды“. — В советском прошлом пионерский лагерь находился на балансе уральского машиностроительного гиганта — УЗТМ, а после развала СССР был заброшен. Старожилы вспоминали о том, что до пионерского лагеря на этом месте размещался лагерь для немецких военнопленных, чей труд использовался при строительстве в Свердловске и Верхней Пышме».

Поисковики обнаружили монумент еще год назад — он находился в плачевном состоянии, как и «тропа Кузнецова», которая когда-то шла от «Белой Башни» на Уралмаше через урочища Гать и Чертово Городище до станции Исеть. За год добровольцы обновили все сохранившиеся на тропе ориентиры, а также нанесены новые взамен исчезнувших.

А этим летом приехали в заброшенный лагерь и привели в порядок монумент: вычистили площадку, нанесли заново все надписи, а бюст разведчика покрасили бронзовой краской. «В наших планах — создать новый краеведческий маршрут, который свяжет памятник Кузнецову в Красном Адуе с памятником разведчику у ДК „Уралмаш“ в Екатеринбурге», — рассказал Вадим Шипицын.

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Памятник Кузнецову после «ремонта» Фото: Вадим Шипицын, добровольческий отряд «Золотая Звезда»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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