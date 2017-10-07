В Сирии ликвидировали влиятельных полевых командиров ИГИЛ

В Минобороны РФ заявили о ликвидации в Сирии влиятельных полевых командиров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным ведомства, ранее они долгое время скрывались в Ираке.
Речь идет о троих выходцах с Северного Кавказа, заявил официальный представитель министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков, передает RT. В Сирии уничтожены Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.
Как писало «URA.RU», ранее Пентагон усомнился в способности России и Сирии победить ИГИЛ. По мнению представителя американской структуры Эрика Пэхона, боевики продолжат прибегать к диверсиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой ими территории в Сирии.