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07 октября 2017
14:34  07 октября 2017 0

В Сирии ликвидировали влиятельных полевых командиров ИГИЛ

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Ликвидированы трое выходцев с Северного КавказаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Минобороны РФ заявили о ликвидации в Сирии влиятельных полевых командиров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным ведомства, ранее они долгое время скрывались в Ираке.

Речь идет о троих выходцах с Северного Кавказа, заявил официальный представитель министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков, передает RT. В Сирии уничтожены Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.

Как писало «URA.RU», ранее Пентагон усомнился в способности России и Сирии победить ИГИЛ. По мнению представителя американской структуры Эрика Пэхона, боевики продолжат прибегать к диверсиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой ими территории в Сирии.

Юрий Викторов
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