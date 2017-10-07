Пентагон усомнился в способности России и Сирии победить ИГИЛ

Минобороны Соединенных Штатов не считает, что действия правительственной армии Сирии при поддержке ВКС России приведут к полному уничтожению запрещенной террористической группировки «Исламское государство». Об этом в пятницу, 6 октября, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.
«Усилия авторитарного режима [президента Сирии Башара Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию», — приводит ТАСС слова Пэхона, который также добавил, что боевики продолжат прибегать к диверсиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой ими территории в Сирии.
С таким заявлением Пэхон выступил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Он, в частности, заявил, что американская военная база в сирийской провинции превратилась в «черную дыру», откуда террористы совершают вылазки. Кроме того, он напомнил, что база США была развернута еще в апреле этого года под предлогом борьбы с терроризмом, однако за полгода ни об одной спецоперации так никто и не услышал.