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07 октября 2017
10:35  07 октября 2017 10

Пентагон усомнился в способности России и Сирии победить ИГИЛ

США, комета,метеор,сирия, американский флаг, флаг сша, военная одежда, эмблема сша
Американцы считают, что РФ и Сирия не в силах победить террористовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Минобороны Соединенных Штатов не считает, что действия правительственной армии Сирии при поддержке ВКС России приведут к полному уничтожению запрещенной террористической группировки «Исламское государство». Об этом в пятницу, 6 октября, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

«Усилия авторитарного режима [президента Сирии Башара Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию», — приводит ТАСС слова Пэхона, который также добавил, что боевики продолжат прибегать к диверсиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой ими территории в Сирии.

С таким заявлением Пэхон выступил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Он, в частности, заявил, что американская военная база в сирийской провинции превратилась в «черную дыру», откуда террористы совершают вылазки. Кроме того, он напомнил, что база США была развернута еще в апреле этого года под предлогом борьбы с терроризмом, однако за полгода ни об одной спецоперации так никто и не услышал.

Сергей Демин
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