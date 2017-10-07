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07 октября 2017
14:52  07 октября 2017 0

Появилась запись уничтожения десятков боевиков в Сирии. ВИДЕО

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Российская военная разведка смогла установить координаты террористовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Авиагруппа Воздушно-космических сил РФ ликвидировала в Сирии командный пункт запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, а также до 80 боевиков.

В течение последних суток военные занимались уничтожением подкреплений террористов, в которые входит большое количество иностранных наемников, цитирует РИА «Новости» официального представителя Минобороны России, генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, российская военная разведка вскрыла районы сосредоточения и командные пункты террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль, а также маршруты движения в Меядин и Дейр-эз-Зор. После этого был нанесен авиаудар. В результате были уничтожены 80 боевиков, 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов. В числе ликвидированных террористов были 9 выходцев с Северного Кавказа.

Как писало «URA.RU», в Минобороны также заявили о ликвидации в Сирии влиятельных полевых командиров ИГИЛ. Ранее они долгое время скрывались в Ираке.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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