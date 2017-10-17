04:52 17 октября 2017 0

Авиакомпании "Оренбуржье" и "РусЛайн" закрыли сообщение между Екатеринбургом и Пермью еще год назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начиная с 31 октября два раза в неделю, по вторникам и четвергам, из Перми в Екатеринбург будут совершаться прямые авиаперелеты. Полетное расписание составлено до 22 марта 2018 года.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиаваитранс».

Как сообщает «Коммерсант», перевозчик таким образом расширил свою полетную сеть из аэропорта Перми на внутренних авиалиниях. Так, в этом году расписание дополнилось рейсами, связывающими Пермь с Челябинском, Тюменью и Сыктывкаром.

С начала ноября в расписании также появятся рейсы по маршрутам «Пермь — Санкт-Петербург» и «Пермь — Усинск».

Ранее полетная программа в Екатеринбург двух перевозчиков — «РусЛайн» и «Оренбуржье» — была окончена в октябре 2016 года. Пассажиропоток тогда составил более 2,2 тыс. человек — показатель, более, чем на треть меньше, чем в 2015 году.