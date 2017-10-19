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19 октября 2017
17:25  19 октября 2017 0

В ЦИК назвали провокацией попытку Собчак вступиться за Навального

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Собчак готова снять свою кандидатуру в пользу НавальногоФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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В Центральной избирательной комиссии считают провокацией слова Ксении Собчак о том, что Алексей Навальный может участвовать в президентских выборах. Позицию ведомства выразил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Собчак заявила 18 октября, что будет участвовать в выборах президента России в марте 2018 года. При этом телеведущая отметила, что будет требовать допуска Алексея Навального к выборам. Она готова снять свою кандидатуру в пользу Навального, пишет «Федеральное агентство новостей».

Николай Булаев сообщил, что по нормам закона у Навального нет «правовых оснований для участия в избирательной кампании в следующем году», и подчеркнул, что блогер об этом сам «прекрасно знает». «Поскольку многие, заявляющие это [допуск Навального до выборов], имеют юридическое образование, я уверен, что это все-таки такая провоцирующая манера поведения», — подчеркнул Булаев.

Ранее Ксения Собчак призвала голосовать за себя россиян, которые выступают против всех, пишет «Национальная служба новостей». Решение телеведущей прокомментировал Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что только маршал должен управлять Россией, сообщает «Nation News». В отношении Собчак Жириновский сказал: «на выборы идет сержант».

Виктор Дорофеев
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