04:46 06 ноября 2017 0

Британские журналисты опасаются, что противостояние между США и КНДР в итоге закончится новым глобальным конфликтом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Список из 10 стран, которые останутся в стороне от новой мировой войны, составили журналисты британского издания DailyStar. Как сообщается, необходимость подобного рейтинга связана с тем, что противостояние США и КНДР грозит миру новым глобальным конфликтом.

Для составления списка использовался «Глобальный индекс миролюбия» — показателя, зависящего от участия страны в конфликтах в течение своей истории, ее отношению к военным союзам и блокам, а также ряд других факторов, в том числе удаленность от потенциально опасных территорий, которые могут стать объектами ядерных ударов или полем военных действий.

По мнению экспертов, безусловными лидерами рейтинга являются Исландия, Португалия и Новая Зеландия: государства. Так, в пользу безопасности Исландии эксперты называют ее географическую удаленность от материков и отсутствие собственной армии. Кроме того, Исландия — одно из государств-основоположников Северо-Атлантического альянса, поэтому другие члены НАТО обеспечивают его безопасность на самом высоком уровне. Новая Зеландия также достаточно удалена от основных районов, где может развернуться противоборство. Государство формально не является членом НАТО, обладая статусом «партнера вне Альянса». Что касается Португалиии, то страна, хоть и вступила в НАТО в 1949 году, но в войнах не участвовала, а расположена она в самой западной части Европы.

Далее по списку следуют Австрия, Дания, и Чехия, которые поддерживают добрососедские отношения практически со всеми странами, а также Словения, не участвовавшая в ХХ веке. Канада занимает восьмую строку рейтинга, однако в случае ядерного конфликта пребывание там вряд ли станет безопасным: рядом расположены США, которые рискуют стать мишенью для ядерных ракет.

На девятом и десятом месте расположились нейтральные Швейцария и Ирландия. Обе страны твердо придерживаются позиций нейтралитета, отмечает издание.