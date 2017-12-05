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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
01:41  05 декабря 2017 0

Созданный Путиным праздник посетили высокопоставленные федеральные политики и тысячи участников

Пресс-конференция в АП
Сергей Кириенко отметил социальную значимость волонтерского движенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стартовавший 4 декабря четвертый Всероссийский форум добровольцев собрал на одной площадке 2500 участников, шесть федеральных министров и замминистров, а также больше 150 экспертов. Таковы промежуточные итоги первого дня проходящего в Москве мероприятия, сообщил сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров и член Общественной палаты Артем Метелев.

Среди пришедших на форум высоких гостей были первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и министр спорта Павел Колобков. Первый прежде всего посетил стенды участников, сам поучаствовал в награждении волонтеров премией «Доброволец России» и отметил значимость этого движения для страны.

«Более семи миллионов человек участвуют в добровольческом движении сейчас, и вы реально помогаете огромному количеству людей. А главное, вы меняете жизнь — свою, окружающих и всей России. Это стремление не просто ждать, когда что-то изменится, а брать все в свои руки и менять мир к лучшему», — приводит Общественная палата слова политика.

Глава Минспорта оказался солидарен с Кириенко, отметив вклад волонтеров в проведении Кубка конфедерации: «… без вас Кубок не прошел бы на таком высоком уровне».

Всероссийский форум добровольцев, напомним, продлится три дня. Мероприятие приурочено ко Дню добровольца, указ о проведении которого подписал президент Владимир Путин. В работе первого дня форума особенно активное участие приняли члены Общественной палаты. Всего же организаторы ожидают порядка четырех тысяч участников.

Сергей Демин
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