{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:31  04 декабря 2017 0

В Москве четыре тысячи человек отметят новый праздник, созданный Путиным

Бурматов Владимир. Челябинск., волонтеры
Форум для волонтеров продлится три дняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве в понедельник, 4 декабря, стартует четвертый Всероссийский форум добровольцев. Мероприятие будет длиться три дня, ожидается, что его посетят до четырех тысяч человек. 5 декабря они впервые отпразднуют День добровольца, указ о проведении которого ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

В форуме примут участие лидеры и активисты общественных организаций, «серебряные добровольцы» (волонтеры старшего возраста), региональные координаторы всероссийских движений, пишет ТАСС. Организаторы называют форум «ключевым событием в волонтерском сообществе России».

В первый день участников ждет насыщенная деловая, дискуссионная и творческая программа. Здесь будут проводить различные мотивационные выступления, мастер-классы, презентации эффективных региональных практик. Кроме того, в рамках открытой платформы «Россия страна возможностей» будут представлены четыре проекта, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Новость по теме
Путин подписал указ о праздновании Дня добровольца в России

Так, участники смогут поближе познакомиться с проектом «Абилимпикс» — это национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями. Его цель — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Второй проект «РДШ — территория самоуправления» придумали для учеников 7-11 классов. Его участники должны создать в школах органы ученического самоуправления, придумать, как улучшить условия школьной жизни. Наиболее яркие проекты попадут в сборник лучших практик «Азбука РДШ. Самоуправление от «А» до «Я».

Третий проект — акция «Благодарю», в рамках которой каждый желающий сможет отправить открытки с благодарностью любому человеку. Также участникам презентуют конкурс по развитию волонтерства «Хочу делать добро». В этом случае организаторы выберут лучшие социальные проекты в шести номинациях: «Забота и внимание», «Культура и искусство», «Просвещение, Город», «Новые медиа и Гражданское участие». Для участия необходимо загрузить на единый ресурс по поддержки волонтеров «ДобровольцыРоссии.рф» описание своей идеи.

Во второй день, 5 декабря, участники форума будут заниматься непосредственно волонтерской деятельностью — посетят музеи, парки, больницы. В третий день, 6 декабря, состоится концерт. Его хедлайнером будет рэпер Баста.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров