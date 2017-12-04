14:31 04 декабря 2017 0

Форум для волонтеров продлится три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве в понедельник, 4 декабря, стартует четвертый Всероссийский форум добровольцев. Мероприятие будет длиться три дня, ожидается, что его посетят до четырех тысяч человек. 5 декабря они впервые отпразднуют День добровольца, указ о проведении которого ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

В форуме примут участие лидеры и активисты общественных организаций, «серебряные добровольцы» (волонтеры старшего возраста), региональные координаторы всероссийских движений, пишет ТАСС. Организаторы называют форум «ключевым событием в волонтерском сообществе России».

В первый день участников ждет насыщенная деловая, дискуссионная и творческая программа. Здесь будут проводить различные мотивационные выступления, мастер-классы, презентации эффективных региональных практик. Кроме того, в рамках открытой платформы «Россия страна возможностей» будут представлены четыре проекта, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Так, участники смогут поближе познакомиться с проектом «Абилимпикс» — это национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями. Его цель — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Второй проект «РДШ — территория самоуправления» придумали для учеников 7-11 классов. Его участники должны создать в школах органы ученического самоуправления, придумать, как улучшить условия школьной жизни. Наиболее яркие проекты попадут в сборник лучших практик «Азбука РДШ. Самоуправление от «А» до «Я».

Третий проект — акция «Благодарю», в рамках которой каждый желающий сможет отправить открытки с благодарностью любому человеку. Также участникам презентуют конкурс по развитию волонтерства «Хочу делать добро». В этом случае организаторы выберут лучшие социальные проекты в шести номинациях: «Забота и внимание», «Культура и искусство», «Просвещение, Город», «Новые медиа и Гражданское участие». Для участия необходимо загрузить на единый ресурс по поддержки волонтеров «ДобровольцыРоссии.рф» описание своей идеи.

Во второй день, 5 декабря, участники форума будут заниматься непосредственно волонтерской деятельностью — посетят музеи, парки, больницы. В третий день, 6 декабря, состоится концерт. Его хедлайнером будет рэпер Баста.