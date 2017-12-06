15:22 06 декабря 2017 0

Местные жители назвали происходящее «пиром во время чумы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В украинском городе Коростень в честь Дня инвалида накрыли столы для слепых и слабовидящих людей. Угощенье оказалось весьма скромным: овсяное печенье, постные булочки, вафли и безе, тогда как для почетных гостей — чиновников и народных депутатов — накрыли стол с мясными деликатесами, икрой и напитками.

Видео с торжества опубликовали в сообществе «Наш Коростень» в Facebook. Происходящее местные жители назвали «пиром во время чумы». Больше всего украинцев возмутило, что столы для инвалидов и чиновников стояли по соседству.

В соцсетях призвали наказать депутатов и чиновников мэрии, а также организаторов мероприятия. «Инвалидам надо было взять эти булочки с вафлями, поставить на стол „голодным благодетелям“ и выйти… Свято роблять для людей, а жеруть чиновники… Бідні депутати, голодні», — комментируют видео подписчики паблика.