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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:22  06 декабря 2017 0

Инвалидам сухое печенье, а чиновникам — деликатесы. Украинцы разгневались на власть из-за застолья. ВИДЕО

Постные блюда в столовых. Челябинск, постное печенье
Местные жители назвали происходящее «пиром во время чумы»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В украинском городе Коростень в честь Дня инвалида накрыли столы для слепых и слабовидящих людей. Угощенье оказалось весьма скромным: овсяное печенье, постные булочки, вафли и безе, тогда как для почетных гостей — чиновников и народных депутатов — накрыли стол с мясными деликатесами, икрой и напитками.

Видео с торжества опубликовали в сообществе «Наш Коростень» в Facebook. Происходящее местные жители назвали «пиром во время чумы». Больше всего украинцев возмутило, что столы для инвалидов и чиновников стояли по соседству.

В соцсетях призвали наказать депутатов и чиновников мэрии, а также организаторов мероприятия. «Инвалидам надо было взять эти булочки с вафлями, поставить на стол „голодным благодетелям“ и выйти… Свято роблять для людей, а жеруть чиновники… Бідні депутати, голодні», — комментируют видео подписчики паблика.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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