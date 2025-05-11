Минобороны РФ заявило о продолжении специальной военной операции

В Минобороны РФ сообщили, что после окончания режима прекращения огня российские войска возобновили проведение специальной военной операции. Там напомнили, что перемирие было объявлено в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
«С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — сказано в сообщении министерства.
Российская сторона ввела режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая по московскому времени. Несмотря на объявленный режим тишины, вооруженные силы Украины, по данным российских источников, совершили более 14 тысяч нарушений установленных договоренностей. Кроме того, отмечается, что украинские военные предприняли пять попыток прорваться через государственную границу России в Курской и Белгородской областях.
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