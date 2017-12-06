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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:18  06 декабря 2017 0

В Кремле ответили на вопрос о наказании для Мутко

Пресс-конференция предварительной жеребьевки ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
Мутко обвиняют в том, что он не защитил российских спортсменовФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о наказании экс-министра спорта РФ Виталия Мутко. Ряд спортивных деятелей и депутатов обвиняет его в том, что он не защитил российских спортсменов, что повлияло на отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

«Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов. И вот чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия, а уже все остальное рассматривать во вторую очередь», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей». В Кремле также призвали не поддаваться эмоциям из-за решения МОК.

Российский фигурист Илья Авербух уже прокомментировал новость об отстранении. Он выступил за участие сборной в Олимпийских играх, посчитав, что такое решение будет более эффективным, чем бойкот, передает «Подмосковье сегодня».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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