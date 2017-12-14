16:28 14 декабря 2017 0

Россиян в ближайшее время может ждать налоговая амнистия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиян в ближайшее время ждет налоговая амнистия. Фактически ее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря, объявил глава государства Владимир Путин.

Отвечая на вопрос журналиста о росте налогов в России, Владимир Путин признал, что в стране действительно растет налоговая нагрузка, однако в правительстве идет работа по ее снижению, включая бизнес. По его словам, власть сегодня ищет различные источники снижения нагрузки, прорабатываются налоговые маневры для всех сфер деятельности в России.

У налоговой амнистии, объявленной президентом, есть и подводные камни, говорят эксперты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Путин также отметил, что налоговая задолженность не всегда связана с самим человеком, а с системой, составив на сегодняшний день 41 млрд рублей. По его мнению, необходимо освободить людей от подобных выплат без обращения в налоговую службу, включая не только обычных граждан, но и предпринимателей. Он призвал обратить внимание на ряд неэффективных налогов, в том числе на капремонт. Также в некоторых случаях человек начал бизнес, но он не пошел, а налоги продолжили начислять, привел пример Путин. Таких ИП в стране порядка 2,9 млн человек, а общая сумма долга составляет 15 млрд рублей.

«Нужно выстроить систему таким образом, чтобы стимулировать налогоплательщиков», — подчеркнул президент. Владимир Путин добавил, что стране нужна налоговая дисциплина.

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «URA.RU», что предложение главы государства освободить физических лиц и ИП от выплаты налоговых долгов можно считать очередным этапом налоговой амнистии, которая в своих различных проявлениях реализуется с 2005 года. «Амнистия позволит разгрузить ФНС и немного улучшит ситуацию в малом бизнесе, который зачастую сталкиваются с претензиями по небольшим суммам задолженности. Физические лица, имеющие небольшие долги, вероятно, спишут их без визита в налоговую», — отметил Нигматуллин. Однако, по его словам, сама по себе амнистия не позволит решить проблему с забюрократизированностью налогообложения физлиц и предпринимателей, не улучшит собираемость налогов.

По мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, в данном случае более важно акцентировать внимание на том, что в настоящее время правительство прорабатывает налоговые маневры. «Полагаю, могут рассматриваться не только возможности снижения налогового времени, но и возможности повышения налогов», — сказал «URA,.RU» эксперт. Он также отметил, что налоговая амнистия — это беспрецедентное решение: «Поэтому я сомневаюсь, что оно в итоге будет принято. Скорее, наоборот — для привлечения дополнительных средств в экономику страны, после президентских выборов налоги будут повышены».

Экономический аналитик Артем Ермолаев подчеркнул, что прежде всего речь идет о некорректном начислении налогов. «Зачастую конкретный человек должен заплатить фактически взятые с потолка цифры. Многие не связываются с налоговиками и чиновниками из-за незначительности сумм, однако в общей сложности такие неправильные начисления выливаются в серьезные деньги. Думаю, что предложение Путина направлено в первую очередь на наведение порядка в этой сфере», — пояснил «URA.RU» эксперт. Он добавил, что данная инициатива должна «несколько сбить накал, связанный с наблюдающимся в последнее время ростом фискальной нагрузки на россиян.