{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
22:59  11 января 2018 0

Путина попросили разрешить рекламу водки на ЧМ-2018. Президент готов «подумать»

Проверка в
СМИ могут разрешить рекламу крепкого алкоголяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти могут разрешить рекламу крепких алкогольных напитков в СМИ во время Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с главными редакторами печатных изданий и информационных агентств.

Главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов попросил президента расширить возможности СМИ заработать на рекламе, пишет «РБК». Он предложил ослабить ограничения по рекламе алкоголя во время ЧМ по футболу, который состоится в этом году. «Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?» — ответил на это Владимир Путин. Но после пообещал подумать об этом и отметил, что такое предложение не лишено основания, поскольку рекламный рынок уменьшается «как шагреневая кожа».

Между тем, отменить запрет на рекламу крепкого алкоголя могли еще в 2015 году, однако тогда против этого выступила Федеральная антимонопольная служба.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров