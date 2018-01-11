22:59 11 января 2018 0

СМИ могут разрешить рекламу крепкого алкоголя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти могут разрешить рекламу крепких алкогольных напитков в СМИ во время Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с главными редакторами печатных изданий и информационных агентств.

Главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов попросил президента расширить возможности СМИ заработать на рекламе, пишет «РБК». Он предложил ослабить ограничения по рекламе алкоголя во время ЧМ по футболу, который состоится в этом году. «Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?» — ответил на это Владимир Путин. Но после пообещал подумать об этом и отметил, что такое предложение не лишено основания, поскольку рекламный рынок уменьшается «как шагреневая кожа».

Между тем, отменить запрет на рекламу крепкого алкоголя могли еще в 2015 году, однако тогда против этого выступила Федеральная антимонопольная служба.