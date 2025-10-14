Названа предварительная причина смерти олимпийского чемпиона Дитятина

Предварительная причина смерти Дитятина — острая сердечная недостаточность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уход Дитятина стал внезапным шоком для близких и поклонников
Уход Дитятина стал внезапным шоком для близких и поклонников Фото:

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Предварительная причина — острая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении. По данным Shot, у Дитятина не было серьезных хронических заболеваний, поэтому его уход стал неожиданностью для семьи и поклонников.

Александр Дитятин скончался в возрасте 68 лет. О его смерти сообщил Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, где он работал в последние годы. Дитятин был обладателем трех олимпийских золотых медалей и многократным чемпионом мира и Европы по спортивной гимнастике. Он считался одним из самых титулованных гимнастов в истории. На Олимпиаде 1980 года он завоевал медали во всех восьми упражнениях, семь раз становился чемпионом мира, четырежды — Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Предварительная причина — острая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении. По данным Shot, у Дитятина не было серьезных хронических заболеваний, поэтому его уход стал неожиданностью для семьи и поклонников. Александр Дитятин скончался в возрасте 68 лет. О его смерти сообщил Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, где он работал в последние годы. Дитятин был обладателем трех олимпийских золотых медалей и многократным чемпионом мира и Европы по спортивной гимнастике. Он считался одним из самых титулованных гимнастов в истории. На Олимпиаде 1980 года он завоевал медали во всех восьми упражнениях, семь раз становился чемпионом мира, четырежды — Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...