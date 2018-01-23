Татьяну Буланову госпитализировали вместе с сыном

18:06 23 января 2018 0

По словам Булановой, сейчас ее ребенок в порядке Фото: страница Татьяны Булановой «ВКонтакте»

Известная певица Татьяна Буланова оказалась в больнице. По ее словам, она вместе с сыном провела целую ночь в одном из медучреждений Санкт-Петербурга.

На своей официальной странице в Instagram певица опубликовала фото, подписав его: «Ночь в больнице». Позже в комментариях певица успокоила своих подписчиков, что ни ее здоровью, ни здоровью ее сына Никиты ничего не угрожает, отмечает «Федеральное агентство новостей». Причины госпитализации она раскрывать не стала. «Это экстренная (госпитализация). Но сейчас все нормально, нас отпустили», — рассказала она «Пятому каналу».