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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:04  09 февраля 2018 0

«Из уха повалил дым». У мужчины взорвались наушники Apple

Apple начала расследование взрыва беспроводных наушников

Житель Флориды Джейсон Колон стал первой жертвой возгорания беспроводной гарнитуры Apple AirPods. Наушник задымился, а потом взорвался. Колон занимался в спортзале, когда понял, что из его уха идет дым. Мужчина вытащил наушник, отбросил в сторону и стал звать на помощь. Чуть позже наушник догорел и взорвался, сообщает Life.ru.

Apple уже начала расследование инцидента. Сам пострадавший напуган и требует от известной компании гарантий, что подобное не повторится. «Я мог бы потерять мочку», — говорит Джейсон Колон.

Это первый зафиксированный случай возгорания беспроводной гарнитуры. Вероятно, гарнитура взорвалась из-за воспламенения аккумулятора, расположенного в Bluetooth-гарнитуре. Поскольку наушники не являются влагостойкими, в них могла попасть влага (например, пот занимающегося в зале человека), что и привело к короткому замыканию.

Виктор Жуков
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