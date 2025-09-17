Киев стремится не допустить, чтобы «здравые силы» на Западе смогли реализовать курс на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«По сути дела он (президент Украины Владимир Зеленский) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу», — сказал Лавров на «посольском» круглом столе, посвященном украинскому кризису, который прошел в Москве. Его слова передает РИА Новости.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал совершенно абсурдным новое требование Владимира Зеленского, который призывает европейские страны предоставить Украине не менее 120 миллиардов долларов. Он призвал французские власти отказаться от дальнейшей поддержки Киева.
