{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 февраля 2018
09 февраля 2018
19:49  09 февраля 2018 5

Путин уверен, что Запад скоро устанет от антироссийских санкций

Владимир Путин надеется на нормализацию отношений с ЗападомФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин надеется, что отношения России и Запада скоро нормализуются и западные страны поймут тупиковость сложившейся ситуации. Об этом он заявил во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Владимир Путин выразил надежду, что Западу вскоре надоест политика санкций. «Повторяю, думаю, что это самим скоро надоест, тем, кто это делает, все-таки надеюсь, что выйдем на какой-то путь нормальных отношений», — цитирует президента «Федеральное агентство новостей». Использование ограничительных мер убыточно для обеих сторон и приводит к упущенной выгоде, уверен Путин. По его словам, той же самой точки зрения придерживаются и бизнесмены из других стран.

На съезде РСПП Путин обсудил с промышленниками и бизнесменами проблемы развития конкуренции и оптимизации государственного контроля, сообщал портал Newinform.com. Глава Союза Александр Шохин ранее отметил, что предприниматели собираются также затронуть вопросы, связанные с «кремлевским списком» Минфина США.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров