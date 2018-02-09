Путин уверен, что Запад скоро устанет от антироссийских санкций

19:49 09 февраля 2018 5

Владимир Путин надеется на нормализацию отношений с Западом Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин надеется, что отношения России и Запада скоро нормализуются и западные страны поймут тупиковость сложившейся ситуации. Об этом он заявил во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Владимир Путин выразил надежду, что Западу вскоре надоест политика санкций. «Повторяю, думаю, что это самим скоро надоест, тем, кто это делает, все-таки надеюсь, что выйдем на какой-то путь нормальных отношений», — цитирует президента «Федеральное агентство новостей». Использование ограничительных мер убыточно для обеих сторон и приводит к упущенной выгоде, уверен Путин. По его словам, той же самой точки зрения придерживаются и бизнесмены из других стран.

На съезде РСПП Путин обсудил с промышленниками и бизнесменами проблемы развития конкуренции и оптимизации государственного контроля, сообщал портал Newinform.com. Глава Союза Александр Шохин ранее отметил, что предприниматели собираются также затронуть вопросы, связанные с «кремлевским списком» Минфина США.