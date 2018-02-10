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Сегодня суббота, 10 февраля, и мы подготовили для вас главные новости к этому часу:
Минфин России пообещал снижение налогов для россиян. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что это правило будет работать только для добросовестных плательщиков.
Русский эмигрант Игорь Эйдман обвинил российские власти в использовании российских солдат. Особенно в случае с погибшим в Сирии летчиком. Но это заявление отреагировало Минобороны РФ и резко ответило обидчику в интернете.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров упрекнул в смелости кандидата в президенты РФ Ксению Собчак за ее поездку в республику. На что журналистка сравнила Кадырова со знаменитым советским вождем.
В Москве инспектор ДПС отказался эвакуировать правительственное авто с «мигалками». Он даже честно признался, что это ему самому не нравится, но сделать он ничего не может, потому что недавно сократили 10 тысяч ГАИшников, положение у него низкое и вообще «идите сами поработайте, раз такие деятельные».
Американец развернул на церемонии открытия Олимпиады флаг России. Парень, как истинный болельщик, сделал это в защиту спортсменов.
Российский священник заплатил штраф «чемоданом евро». Правда до этого он долго молился и крестился, чтобы его отпустили.