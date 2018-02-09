21:49 09 февраля 2018 14

Сотрудник ГИБДД пояснил, что положение ему не позволяет Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве инспектор ДПС отказался эвакуировать правительственный внедорожник Land Cruiser с мигалкой, сославшись на низкое положение в иерархической лестнице. Об этом сообщил глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

«Мне еще только ленивый про этот крузак не сказал! Думаете, мне самому это нравится?» — передал Яшин слова инспектора на своей странице в Facebook. Как пояснил оппозиционный политик, инцидент произошел на улице Сухаревской.

Когда Яшин попросил инспектора составить протокол по факту нарушения парковки, инспектор ответил, что документ ему потом засунут в одно место. «Шел бы сам работать в полицию, раз такой деятельный. Советы давать все умные. А у нас 10 тысяч человек сократили, скоро вообще никого не останется», — приводит слова инспектора московский депутат.

Ранее суд оштрафовал Яшина за проведение несогласованного массового мероприятия 24 декабря. Сумма санкций составила 30 тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей».