Минфин пообещал снижение налогов для россиян

21:00 09 февраля 2018 13

Антон Силуанов заявил, что нагрузка на добросовестных налогоплательщиков будет снижаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что налоговая нагрузка на добросовестных плательщиков в новом политическом цикле увеличиваться не будет. Такое заявление он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Нельзя говорить о том, что мы где-то втихаря подкручиваем, повышаем налоги. Наоборот. И хочу сказать, что для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться», — цитирует министра финансов РИА «Новости». Силуанов также отметил, что представителям бизнеса в будущем придется меньше общаться с налоговой. Индивидуальные предприниматели смогут оплачивать налоги через мобильное приложение, сообщает телеканал 360.

Вопреки прогнозам Минфина о снижении налоговой нагрузки и улучшении условий для предпринимателей, экономист Владимир Евсеев считает, что российский бизнес продолжит уходить в «тень». «Уходят в тень, потому что не хватает денег. Исключая, конечно, единичные факты, когда люди просто жадные и не хотят платить», — сказал он «Национальной службе новостей». По его мнению, одной из причин роста теневого сектора может стать налоговая политика государства. В то же время Владимир Путин 9 февраля обсудил с промышленниками и предпринимателями очередной шаг навстречу бизнесу — второй этап амнистии капитала, сообщает «Федеральное агентство новостей». По его словам, эта инициатива создаст новые бонусы для тех, кто «хочет честно, цивилизованно, „в белую“ работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места».