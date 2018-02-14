Бывший ФСБшник сменил Клинцевича на высокой должности в Совфеде

Совет Федерации 14 февраля утвердил сенатора от Карелии Александра Ракитина в качестве первого зампреда комитета по обороне и безопасности. На этой должности политик сменил представителя Смоленской области в СФ Франца Клинцевича.
Франц Клинцевич сам написал заявление о своей отставке, напоминает «Национальная служба новостей». После кадровых изменений он стал рядовым сенатором. Ракитин, занявший место коллеги, в Совфеде работает с 26 сентября 2017 года, сообщает ТАСС. Прежде он руководил управлением ФСБ по Западному военному округу, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Россиянам Клинцевич запомнился целым рядом неоднозначных высказываний: о сирийском спецназе, прорвавшемся на место падения сбитого Су-25 майора Филипова; попытке корпорации Siemens поставить Россию «буквой зю»; ядерных ударах в ответ на угрозы со стороны НАТО. По информации агентства «Ридус», подобные высказывания, которые с удовольствием тиражировали в том числе иностранные СМИ, регулярно расходились с официальной линией и могли наносить ущерб внешней политике России. Глава верхней палаты российского парламента Влантина Матвиенко объяснила изменения ротацией руководящих кадров.