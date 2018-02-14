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Главные новости Челябинской области
21:54  14 февраля 2018 0

На Южном Урале авария с тремя большегрузами закончилась транспортным коллапсом. ФОТО

Прицеп с машинами оторвался и угодил на полосу встречного движенияФото: группа «Новости Челябинска!», «ВКонтакте»

В Челябинской области на 1785 км федеральной дороги М5 «Урал» произошло ДТП, в котором столкнулись три большегруза. Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска предупреждает о серьезных проблемах в движении по трассе и просит использовать объездные пути.

Авария произошла в 18:25 по местному времени. Водитель большегруза Scania врезался в автовоз MAN. В результате удара от последнего отцепился прицеп с восьмью автомобилями и столкнулся с грузовиком Volvo. По информации диспетчерской службы, по одной из полос организовано реверсивное движение, позволяющее расчистить дорогу для работы спецтехники. Для автолюбителей организованы объезды — через Чебаркуль и Миасс.

«Просьба к водителям всех видов автотранспорта воспользоваться объездами, чтобы дать возможность эвакуировать поврежденный транспорт с дороги. На месте работают подрядные организации Упрдор „Южный Урал“ и бригады ГИБДД для организации движения», — сообщили в ведомстве.

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От автовоза MAN отцепился прицеп с восьмью машинами Фото: группа «Новости Челябинска!», «ВКонтакте»

Судя по фотографиям в соцсетях, в результате аварии кабина автовоза MAN скатилась в кювет, большегруз Scania тоже съехал с дороги, к тому же завалившись на бок, а Volvo пострадал от прицепа автовоза. Машины, которые перевозились в MAN, также получили урон.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом ДТП на трассе М-5. Неподалеку от Миасса столкнулись три фуры и две легковушки. Двое человек погибли, один ранен. движение по автодороге также было сильно затруднено.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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