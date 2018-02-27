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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:33  27 февраля 2018 6

«Первый канал» отказался транслировать закрытие Олимпийских игр из-за российской символики

МОК не разрешил российским спортсменам выйти под национальным флагомФото: Дмитрий Губерниев, Instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Запрет Международным олимпийским комитетом (МОК) использовать российский флаг на церемонии закрытия XIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане стал главной причиной отказа трансляции «Первым каналом». В итоге мероприятие было показано на канале «МатчТВ».

Как сообщает РБК, в этом году трансляцией Олимпийских игр занимали три федеральных телеканала — «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». При этом «Россия 1», которая планировала транслировать открытие Игр, отказалась от права на трансляцию, а затем «Первый канал» не стал показывать церемонию закрытия. В итоге и открытие, и закрытие соревнований в Пхенчхане показывал «МатчТВ».

Эфирное время, отведенное на трансляцию закрытия ОИ на «Первом канале» было занято повтором финального поединка между сборными России и Германии по хоккею.

Отметим, МОК запретил российским атлетам пройти под национальным флагом из-за того, что в ходе Игр еще двое российских атлетов — керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева — были уличены в употреблении запрещенных препаратов. В итоге спортсмены, представлявшие Россию, снова вышли под флагом МОК, который нес корейский волонтер.

Евгений Александров
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