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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
19:23  27 февраля 2018 0

Подельник уральского следователя-убийцы издал на зоне сборник стихов. ВИДЕО

Киллер-поэт в прошлом был известным спортсменомФото: Life News

В то время, как в Ленинском суде начался новый процесс по делу бывшего следователя прокуратуры Свердловской области Алексея Карпова, стало известно, что его подельник, также отбывающий срок, издал сборник стихов. Киллер Алексей Савосин в 2014 году был приговорен к 21,5 году заключения. Срок бывший киллер отбывает в исправительной колонии № 54 в городе Новая Ляля Свердловской области. Савосин писал стихи с детства, но, попав за колючую проволоку, сочинил на целый сборник.

«Были подготовлены текстовый материал, книжные тетрадки, книжный блок и переплет. К слову, затраты на издание были невелики. И вот она — готовая книга уже представлена на суд осужденных литературного кружка учреждения. На все работы по изготовлению книги ушло чуть меньше месяца», — рассказал «URA.RU» Александр Левченко, руководитель пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области.

До ареста Алексей работал тренером по пауэрлифтингу, фитнесу и боксу. Сам выступал, являлся чемпионом Европы по пауэрлифтингу, призером Кубка мира.

Так выглядит книга стихов киллера
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области

Александр Лукманов
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