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11 марта 2018
10 марта 2018
07:58  11 марта 2018 0

Власти Великобритании разрабатывают свой аналог «закона Магнитского»

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
Великобритания утверждает, что их «закон Магнитского» не связан с отравлением шпиона СкрипаляФото: depositphotos.com © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Британские чиновники и депутаты парламента разрабатывают собственный вариант принятого в США «закона Магнитского». Он будет направлен против россиян, имеющих отношение к коррупции и нарушению прав человека.

Предварительная договоренность о разработке этого закона уже достигнута между главой МИД Борисом Джонсоном и министром внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph. Издание заявляет, что законопроект начали обсуждать задолго до отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Проект закона уже находится в Палате общин. Новые санкции против России вновь начали обсуждать после того, как бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон пожалел о том, что Великобритания не ввела «акт Магнитского» на подобии США, Канады и нескольких европейских стран.

Валерий Дорофеев
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