Власти Великобритании разрабатывают свой аналог «закона Магнитского»

Британские чиновники и депутаты парламента разрабатывают собственный вариант принятого в США «закона Магнитского». Он будет направлен против россиян, имеющих отношение к коррупции и нарушению прав человека.
Предварительная договоренность о разработке этого закона уже достигнута между главой МИД Борисом Джонсоном и министром внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph. Издание заявляет, что законопроект начали обсуждать задолго до отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Проект закона уже находится в Палате общин. Новые санкции против России вновь начали обсуждать после того, как бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон пожалел о том, что Великобритания не ввела «акт Магнитского» на подобии США, Канады и нескольких европейских стран.