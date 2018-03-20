Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников встречается со стюардессой авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает instagram-аккаунт Super.
Даму сердца спортсмена, которую за длинные светлые волосы нарекли диснеевской героиней Рапунцель, зовут Алеся. Она уже переехала к 44-летнему возлюбленному в центр Москвы. Каждое утро бортпроводница готовит кашу своей тезке — дочери Кафельникова, с которой сумела найти общий язык.
Ранее «URA.RU» сообщало о попытках Алеси Кафельниковой уйти из жизни. Дочь теннисиста призналась, что страдала депрессиями, употребляла наркотики и встречалась со скандальным рэпером Pharaoh, после расставания с которым оказалась на пороге смерти из-за передозировки. По информации Nation News, сам спортсмен в соцсетях назвал себя отцом-неудачником.