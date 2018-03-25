Жена Кости Цзю рассказала правду о его проблемах с сердцем

Супруга боксера Кости Дзю опровергла слухи об инфаркте мужа. По ее словам, информация о том, что спортсмен имеет большие проблемы со здоровьем, недостоверна.
После передачи Елены Малышевой «Жить здорово» в СМИ появилась информация о том, что Цзю перенес инфаркт. Возникло много разговоров о том, что боксер проходит лечение и восстанавливается после операции. Татьяна Аверина, супруга известного спортсмена, объяснила, что все это домыслы прессы, пишет Lenta.ru.
Аверина признала, что два года назад у Цзю были проблемы с сердцем, и ему потребовалось укрепить стенки сосудов, однако инфаркта удалось избежать. «Прошла уже куча времени. Он уже давно восстановился. Он и восстанавливался-то два дня», — приводит издание слова Авериной.
Как ранее писало «URA.RU», по словам кардиологов, если бы Цзю не был спортсменом, он мог бы гораздо раньше получить проблемы со здоровьем, которые были бы куда серьезнее.