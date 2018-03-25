Выдающийся российский боксер и тренер, чемпион мира и Европы Константин Цзю в эфире «Первого канала» рассказал о проблемах с сердцем. Как рассказала ведущая Елена Малышева, боксер сам обратился к ней за советом — к какому специалисту обратиться, так как не мог понять причин ухудшения своего самочувствия.
«Я делал подтягивания, после 15-20 раз я почувствовал непонятные ощущения, а утром пошел в туалет и упал», -рассказал спортсмен в программе «Жить здорово».
После этого, по словам спортсмена, он позвонил Малышевой и та подсказала ему, что необходима консультация кардиолога. В ходе обследования было решено провести коронарографию и операцию по стентированию (укреплению стенок) артерии. Медики объяснили возникшую проблему высоким уровнем холестерина.
Спортсмен во время операции оставался в сознании и даже снимал всю процедуру на мобильный телефон. После этого вся семья Цзю проверилась на холестерин, а сам Константин проходит обследование по три раза в год.
Кардиологи, принимавшие участие в программе объяснили: если бы Цзю не был спортсменом, он столкнулся бы с проблемой лет на пять раньше раньше. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, кардиологи всем без исключения побольше двигательной активности, а употребление растительной пищи и отказ от вредных привычек.
Отметим, в прошлом году Контантин Цзю прошел обследование в Екатеринбургском кардиоцентре. Там он получил электронный чип «Коронарного паспорта» и рекомендации, как предотвратить развитие атеросклероза артерий.