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12 апреля 2018
Главные новости 
11:03  12 апреля 2018 0

В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали около 600 пассажиров поезда

ЖД вокзал. Пассажиры. Перрон. Поезд. Вагон. Челябинск., вокзал, поезд, перрон
О взрывчатке в вагоне сообщил мужчинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архив)

На железнодорожном вокзале в Челябинске были эвакуированы порядка 580 пассажиров и персонала поезда, следующего по маршруту «Нижневартовск-Самара» из-за подозрительного предмета в одном из вагонов. Сообщивший об опасной находке мужчина доставлен в отделение полиции. Об этом «URA.RU» рассказали в уральском управлении МВД на транспорте.

Инцидент случился 11 апреля в 17-30 на железнодорожном вокзале в Челябинске. В поезде «Нижневартовск-Самара» — ехал пьяный пассажир 1970 г. р., он возвращался из Сургута домой — в татарский город Бугульма. Мужчина сообщил проводнику о подозрительном предмете в вагоне. Из-за угрозы теракта транспортная полиция эвакуировала несколько сотен человек, осмотрела поезд, но взрывчатку не обнаружила. Через час состав поехал дальше к месту назначения.

Заявившего о подозрительном предмете мужчину доставили в дежурную часть. В отношении него составили административной протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». «Проведение комплекса доследственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, продолжается», — сообщила нашему агентству начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.

Наталья Михалева
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