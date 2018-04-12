В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали около 600 пассажиров поезда

На железнодорожном вокзале в Челябинске были эвакуированы порядка 580 пассажиров и персонала поезда, следующего по маршруту «Нижневартовск-Самара» из-за подозрительного предмета в одном из вагонов. Сообщивший об опасной находке мужчина доставлен в отделение полиции. Об этом «URA.RU» рассказали в уральском управлении МВД на транспорте.
Инцидент случился 11 апреля в 17-30 на железнодорожном вокзале в Челябинске. В поезде «Нижневартовск-Самара» — ехал пьяный пассажир 1970 г. р., он возвращался из Сургута домой — в татарский город Бугульма. Мужчина сообщил проводнику о подозрительном предмете в вагоне. Из-за угрозы теракта транспортная полиция эвакуировала несколько сотен человек, осмотрела поезд, но взрывчатку не обнаружила. Через час состав поехал дальше к месту назначения.
Заявившего о подозрительном предмете мужчину доставили в дежурную часть. В отношении него составили административной протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». «Проведение комплекса доследственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, продолжается», — сообщила нашему агентству начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова.