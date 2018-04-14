02:41 14 апреля 2018 0

Сирийские войска нашли оставленную террористами химлабораторию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Правительственные войска сирийской армии обнаружили в пригороде Дамаска химическую лабораторию террористов, где производили ядовитые вещества.

«В Восточной Гуте найдена оставленная террористами лаборатория, подготовленная для производства различных видов токсичных веществ», — сообщило национальное агентство новостей SANA, отметив, что в ней есть все необходимое для создания порошков, которые используют при изготовлении химического оружия.

На той же местности была обнаружена и мастерская, в которой производимое снаряжалось в боеприпасы 60-180 калибра.

Напомним, 7 апреля США обвинили Дамаск в химатаке на сирийский город Дума, отметив, что к этому может быть причастна и Россия. Москва, в свою очередь, объявила об отсутствии следов применения хлора, однако американский президент Дональд Трамп заявил, что в ответ на использования химического оружия может нанести удар по Сирии. Позже он посоветовал приготовиться российской стороне отражать ракеты США, напоминает RT.