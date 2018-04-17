05:02 17 апреля 2018 0

Лежачего на дороге мужчину по чистой случайности никто не сбил ФОТО: «Ночные новости»

В Екатеринбурге 17 апреля, около 01:30, на улице Челюскинцев мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выполз на проезжую часть и чуть не стал жертвой ДТП.

Как сообщает E1.ru, мужчина передвигался на такси в сторону Ботаники, но водитель не смог совладать с неуравновешенным пассажиром и высадил его у газона. После этого, он решил выползти на дорогу, где какое-то время пролежал, пока его заметили прохожие, которые перенесли его обратно на газон.

«По чистой случайности его никто не сбил лежачего. Говорил, что ходить не может. Приехали медики и увезли его в больницу», — отметил очевидец. Пока что известно, что мужчина приехал из города Урай (Ханты-Мансийский автономный округ). Всем окружающим он говорил, что является военнослужащим, но даже не смог внятно назвать свое имя.

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»