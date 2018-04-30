В одном из парков Санкт-Петербурга мужчина и двое несовершеннолетних упали с танка «Т-60» и получили травмы. Об этом в понедельник сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел накануне на аттракционе во время фестиваля «Боевая сталь». На одной из горок несколько человек не удержались и упали с корпуса, один из мужчин попал прямо под гусеницы танка: машина буквально впечатала его в песок и остановилась, уточняет «Фонтанка». У пострадавшего диагностировали перелом ноги, ушиб грудной клетки и ссадины.
Также травмы получили двое детей 2003 и 2008 годов рождения. У одного оказались ушиблены пальцы руки, а другой пожаловался на боль в боку. В произошедшем разбираются следователи. «В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение указанных мероприятий», — говорится в сообщении регионального управления СКР.