15:50 03 мая 2018 0

Охрана не церемонилась с подростками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новоуральске охранники торгового центра «Комсомолец» прогнали группу школьников за то, что те сидели на скамейке внутри здания. Поведение подростков привело службу безопасности в ярость.

«Мы с друзьями купили перекусить и сели на лавочку. Вели себя спокойно, разговаривали и сидели в телефонах. Всего нас было шесть человек. Через пару минут к одному из наших друзей подошёл охранник и начал наезжать на него, якобы он вчера в магазине обзывал его. По словам друга, ничего подобного не было. Чуть позже к нам подошёл другой охранник и попросил покинуть ТЦ, ссылаясь на запрет устраивать митинги, посиделки и тусовки внутри торгового центра. Как это понимать и отличать от обычного отдыха, мы так и не поняли.

В итоге нас пытались куда-то отвести, мы не согласились с ними идти. Один из охранников пообещал, что после работы нам устроит взбучку, заявил, что у моего знакомого «петушиная прическа» и предлагал выйти и поговорить с ним на улице. Чуть позже подошла знакомая, после чего тон охранников резко сменился на более спокойный. В итоге мы ушли оттуда, решив, что продолжать им что-то объяснять бессмысленно», — рассказал «URA.RU» участник инцидента, молодой человек по имени Виталий.

Часть происшествия попала на видео. На кадрах видно, как охранник в резкой форме разговаривает с молодыми людьми. Позже к спорящим подходит женщина и просит объяснить ситуацию. На что охранник говорит ей, что молодые люди катались на тележках, и предлагает школьникам «идти в лес и жарить шашлыки». Дозвониться до руководства торгового центра «Комсомолец» не удалось.