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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Свердловской области
17:56  08 мая 2018 0

Свердловские депутаты использовали букву закона против прокуратуры. Комиссия, разбиравшая декларации девяти политиков, вынесла вердикт

Ночные волки у мемориала военным мотоциклистам в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург, коробейников алексей
Алексей Коробейников уточнил, что не вел заседание, и отказался сообщать его итогиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Мандатная комиссия Законодательного собрания Свердловской области официально предупредила девять депутатов о недопустимости нарушения требований закона о противодействии коррупции при заполнении деклараций о доходах и имуществе. Такое решение принято на состоявшемся 8 мая заседании.

Как сообщили «URA.RU» в свердловском парламенте, речь идет о шести единороссах (Алексее Коробейникове, Альберте Абзалове, Владимире Ильиных, Валерии Савельеве, Олеге Корчагине, Анатолии Марчевском), одном справедливороссе (Андрее Жуковском), одном либерал-демократе (Павле Мякишеве) и одном коммунисте (Александре Ивачеве). Члены комиссии сочли, что официальное замечание — достаточная мера наказания. Вопрос о лишении их мандатов подниматься не будет.

Вопрос о судьбе мандата десятого депутата — справедливоросса Армена Карапетяна был рассмотрен комиссией еще в начале апреля этого года. 3 апреля Законодательное собрание большинством голосов отклонило представление надзорного органа о досрочном прекращении его полномочий.

Таким образом члены комиссии формально выполнили все требования, содержащиеся в поданном в Верх-Исетский суд иске свердловской прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало лишь рассмотреть вопрос о допущенных нарушениях антикоррупционного законодательства, не предписывая депутатам каких-либо вариантов его решения.

По мнению опрошенных корреспондентом «URA.RU» депутатов, на назначенном на 21 мая заседании у Верх-Исетского суда будут все основания для отклонения иска прокуратуры.

Председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников заявил корреспонденту «URA.RU», что вел заседание не он, а его заместитель Виктор Якимов. Председательствовать Коробейников не мог, так как находился в списке депутатов-нарушителей. Сообщать о принятом комиссии решении Коробейников отказался, посоветовав официально обратиться за данной информацией в пресс-службу Заксобрания.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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