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Главные новости Свердловской области
21:06  10 мая 2018 0

Ройзман проигнорирует слушания по отмене выборов мэра Екатеринбурга

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, ройзман евгений
Публичные слушания пройдут без действующего мэраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и представители его команды не примут участие в общественных слушаниях поправок в устав города, отменяющих выборы мэра. Слушания запланированы на 11 мая.

Как заявил «URA.RU» входящий в ближайшее окружение Ройзмана депутат городской думы Дмитрий Головин, решение игнорировать мероприятие является осознанным: «Эти слушания — игра с заранее известным результатом. Это имитация обсуждения. Вполне возможно, что все 100% участников слушаний проголосуют за отмену выборов. Но я уверен, что подавляющее число из них не смогут объяснить и обосновать эту позицию». При этом Головин знаком с результатами опросов общественного мнения, согласно которым порядка 70% екатеринбуржцев выступают за сохранение всенародных выборов главы города.

Как ранее сообщало «URA.RU», 3 апреля Заксобрание приняло закон об избрании следующего главы Екатеринбурга по так называемой «советской схеме» — на заседании гордумы из числа представленных спецкомиссией депутатов. Проект соответствующих поправок к Устав города будет рассмотрен на следующем заседании городской думы.

Евгений Ройзман неоднократно заявлял, что является категорическим противником реформы. В частности, он обещает не подписывать решение гордумы о принятии новой редакции Устава, чтобы она максимально возможное время не вступала в законную силу.

Константин Джултаев
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