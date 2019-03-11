ГУ МЧС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение на 12 марта. По данным синоптиков, во вторник ожидаются мокрый снег и дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в ведомстве.
«Повышается вероятность ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — предупреждают спасатели. Кроме того, в МЧС предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, появлении заторов на дорогах. Кроме того, не исключены повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.
В Челябгидрометцентре прогнозируют температуру от -4 градусов ночью до +7 градусов днем. Подобная погода ожидается в среду и четверг.