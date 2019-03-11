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На Челябинскую область надвигаются метели. МЧС объявило штормовое предупреждение

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 18:27
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В Челябинске 12 марта ожидается ухудшение погодыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГУ МЧС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение на 12 марта. По данным синоптиков, во вторник ожидаются мокрый снег и дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в ведомстве.

«Повышается вероятность ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — предупреждают спасатели. Кроме того, в МЧС предупреждают о возможном увеличении количества ДТП, появлении заторов на дорогах. Кроме того, не исключены повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

В Челябгидрометцентре прогнозируют температуру от -4 градусов ночью до +7 градусов днем. Подобная погода ожидается в среду и четверг.

Фото: Челябгидрометцентр

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