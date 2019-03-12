После критики из-за дорогих билетов Utair запустила бюджетный рейс по Сибири

Билет в одну сторону обойдется в 3640 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания Utair запустила регулярный рейс по маршруту Тюмень — Красноярск — Тюмень. Самолеты будут летать пять раз в неделю, говорится в сообщении перевозчика.

«Открытие нового рейса между Тюменью и Красноярском — событие федерального масштаба. Utair уверен, что прямое авиасообщение в короткие сроки положительно повлияет на дальнейшее развитие регионов», — считает президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Рейсы будут выполняться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на самолете Boeing 737-500. Планируется, что на борту разместят 126 кресел, все экономкласса. Из Тюмени Utair будет вылетать в 1.30, из Красноярска — в 7.00. Стоимость билета в одну сторону начинается с 3 640 рублей. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Ранее акционеры перевозчика — власти ХМАО, Тюменской области и «Сургутнефтегаз» — не раз поднимали вопрос высокой стоимости билетов Utair. В начале года губернатор Югры Наталья Комарова провела закрытую встречу с гендиректором авиакомпании UTair Андреем Мартиросовым. Авиаперевозчику был поставлен ультиматум о создании дополнительных рейсов, а также о снижении цен на билеты для жителей Югры.