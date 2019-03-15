В Совбезе оценили угрозу со стороны НАТО

За два года численность военнослужащих НАТО у российских границ выросла в 1,6 раза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сразу две структуры военного назначения, созданные НАТО на территории стран Прибалтике, угрожают стратегически важным российским объектам. Так заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов оценил центр стратегических коммуникаций в Латвии и центр передового опыта в области киберзащиты в Эстонии, пишет «Красная звезда».

«Основной задачей указанных структур является выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника», — цитирует Попова RT. Замсекретаря Совбеза пояснил, что НАТО таким образом планирует нарушить работу систем госуправления, финансовых институтов, предприятий, электростанций и транспортных узлов — железнодорожных станций и аэропортов.

Кроме того, по словам Попова, Альянс серьезно нарастил численность военнослужащих, расквартированных в сопредельных с Россией государствах. По его мнению, назвать это иначе как стягиванием войск к границам России нельзя: только за последние два года контингент НАТО у российских рубежей вырос более, чем в полтора раза — с 25 до 40 тысяч человек, сообщает деловая газета «Взгляд».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал не расценивать расширение Североатлантического альянса на восток как провокацию против России. С точки зрения Альянса, происходящее — позиция, связанная с представлениями о сферах влияния.